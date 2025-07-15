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Довго сидіти шкідливо. Чому?

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 153

Іноді ми не помічаємо, як пролітає пів дня за комп'ютером, у машині чи просто на дивані. Але наш організм це зауважує

Коли ви довго сидите:

  • Кров застоюється у ногах

М'язи не працюють і не допомагають крові рухатися вгору. Особливо страждають вени. Це може призвести до набряків, почуття тяжкості та варикозу.

  • Уповільнюється загальний кровотік

Чим довше не рухаєтеся, тим менше кисню отримує мозок та серце. Саме тому після довгого сидіння ви відчуваєте сонливість чи головний біль.

  • Підвищується ризик тромбів

Це особливо небезпечно в подорожах та при сидячій роботі. Кров густіє, порушується мікроциркуляція, і за наявності інших чинників може утворитися тромб.

Що можна зробити?

Вставайте та розминайтеся кожні 40–60 хвилин. Робіть прості рухи стопами, якщо не можете встати. Пийте воду - кров не любить зневоднення.

Навіть найпростіші дії, згинання ніг, кругові рухи ступнями вже покращують кровотік.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: поради по здоров'ю
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