Довго сидіти шкідливо. Чому?

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 153

Іноді ми не помічаємо, як пролітає пів дня за комп'ютером, у машині чи просто на дивані. Але наш організм це зауважує

Коли ви довго сидите:

Кров застоюється у ногах

М'язи не працюють і не допомагають крові рухатися вгору. Особливо страждають вени. Це може призвести до набряків, почуття тяжкості та варикозу.

Уповільнюється загальний кровотік

Чим довше не рухаєтеся, тим менше кисню отримує мозок та серце. Саме тому після довгого сидіння ви відчуваєте сонливість чи головний біль.

Підвищується ризик тромбів

Це особливо небезпечно в подорожах та при сидячій роботі. Кров густіє, порушується мікроциркуляція, і за наявності інших чинників може утворитися тромб.

Що можна зробити?

Вставайте та розминайтеся кожні 40–60 хвилин. Робіть прості рухи стопами, якщо не можете встати. Пийте воду - кров не любить зневоднення.

Навіть найпростіші дії, згинання ніг, кругові рухи ступнями вже покращують кровотік.