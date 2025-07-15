Довго сидіти шкідливо. Чому?

Іноді ми не помічаємо, як пролітає пів дня за комп'ютером, у машині чи просто на дивані. Але наш організм це зауважує
Коли ви довго сидите:
М'язи не працюють і не допомагають крові рухатися вгору. Особливо страждають вени. Це може призвести до набряків, почуття тяжкості та варикозу.
Чим довше не рухаєтеся, тим менше кисню отримує мозок та серце. Саме тому після довгого сидіння ви відчуваєте сонливість чи головний біль.
Це особливо небезпечно в подорожах та при сидячій роботі. Кров густіє, порушується мікроциркуляція, і за наявності інших чинників може утворитися тромб.
Вставайте та розминайтеся кожні 40–60 хвилин. Робіть прості рухи стопами, якщо не можете встати. Пийте воду - кров не любить зневоднення.
Навіть найпростіші дії, згинання ніг, кругові рухи ступнями вже покращують кровотік.
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