Пачулі: аромат, що приваблює не лише увагу, а й гроші

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 84

Ефірна олія пачулі — легенда ароматерапії з екзотичним запахом і багатою історією. Використовується в медицині, парфумерії та навіть ритуалах на залучення грошей. Дізнайтеся, чому цей аромат досі залишається популярним

Ефірна олія пачулі — справжня легенда ароматерапії. Її отримують із листя рослини, і, подібно до вина, з часом вона лише покращує свій аромат: теплий, смолистий, землисто-деревний.

У східній медицині пачулі здавна використовували як протиотруту при укусах змій та комах. В Індії ця олія досі входить до складу ліків, а її протизапальні властивості підтверджені століттями практики.

Пачулі стала модним ароматом ще в епоху Наполеона. Пані того часу носили індійські кашемірові шалі, які на Сході прокладали сухими листками пачулі — для захисту тканини від молі. Звідси й виникла мода: запах пачулі почали асоціювати з екзотикою та розкішшю, і парфумери терміново включили його до складу духів.

Є й легенда: пачулі нібито притягує не лише чоловічу увагу, а й фінансове благополуччя. Дехто навіть радить капнути краплю олії в гаманець — щоб привабити грошовий потік.

Чи працює це? Вирішувати вам. Але точно відомо одне — пахне пачулі дійсно неповторно.