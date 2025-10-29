Через навантаження на енергосистему опалювальний сезон почали раніше — Полтавська ОВА

28 жовтня на Полтавщині стартував опалювальний сезон 2025/26. За словами тимчасово виконувача обов’язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, це пов’язано з потребою зменшення навантаження на енергосистему. Про це він повідомив під час брифінгу 29 жовтня.
За його словами, нині всі суб’єкти теплопостачання на Полтавщині готові до подачі тепла. Тепло в оселях жителів області з'явиться найближчими днями, сказав т.в.о. начальника ОВА.
Додамо, що у Кременчуці опалювальний сезон для соціальної сфери, окрім лікарень, і для побутових споживачів мав розпочатись з 1 листопада. Втім виконавчий комітет у Кременчуці ухвалив рішення про подачу тепла з 29 жовтня.
Нагадаємо, що до медзакладів Кременчука почали подавати тепло з початку жовтня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.