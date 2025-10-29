Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Полтавщина

Через навантаження на енергосистему опалювальний сезон почали раніше — Полтавська ОВА

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 33

Нині всі суб’єкти теплопостачання на Полтавщині готові до подачі тепла

28 жовтня на Полтавщині стартував опалювальний сезон 2025/26. За словами тимчасово виконувача обов’язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, це пов’язано з потребою зменшення навантаження на енергосистему. Про це він повідомив під час брифінгу 29 жовтня. 

 

— Відповідно до звернення і доручення Володимира Зеленського опалювальний сезон розпочали вчора (28 жовтня — ред.), але громади самостійно приймають рішення про подачу тепла. Рішення президента ухвалене з огляду на зменшення температури і зі зменшенням навантаження на енергосистему. Через похолодання люди вмикають кондиціонери, обігрівачі і це створює навантаження на енергосистему, — сказав Володимир Когут. 

За його словами, нині всі суб’єкти теплопостачання на Полтавщині готові до подачі тепла. Тепло в оселях жителів області з'явиться найближчими днями, сказав т.в.о. начальника ОВА. 

— Опалювальний сезон має пройти стабільно. Проте можуть бути певні ризики. Ми напоготові, у тому числі і наша ППО, — сказав Когут. 

Додамо, що у Кременчуці опалювальний сезон для соціальної сфери, окрім лікарень, і для побутових споживачів мав розпочатись з 1 листопада. Втім виконавчий комітет у Кременчуці ухвалив рішення про подачу тепла з 29 жовтня. 

Нагадаємо, що до медзакладів Кременчука почали подавати тепло з початку жовтня.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: 18000.com.ua
Теги: тепло опалення опалювальний сезон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх