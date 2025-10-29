Через навантаження на енергосистему опалювальний сезон почали раніше — Полтавська ОВА

Сьогодні, 14:33

28 жовтня на Полтавщині стартував опалювальний сезон 2025/26. За словами тимчасово виконувача обов’язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, це пов’язано з потребою зменшення навантаження на енергосистему. Про це він повідомив під час брифінгу 29 жовтня.

— Відповідно до звернення і доручення Володимира Зеленського опалювальний сезон розпочали вчора (28 жовтня — ред.), але громади самостійно приймають рішення про подачу тепла. Рішення президента ухвалене з огляду на зменшення температури і зі зменшенням навантаження на енергосистему. Через похолодання люди вмикають кондиціонери, обігрівачі і це створює навантаження на енергосистему, — сказав Володимир Когут.

За його словами, нині всі суб’єкти теплопостачання на Полтавщині готові до подачі тепла. Тепло в оселях жителів області з'явиться найближчими днями, сказав т.в.о. начальника ОВА.

— Опалювальний сезон має пройти стабільно. Проте можуть бути певні ризики. Ми напоготові, у тому числі і наша ППО, — сказав Когут.

Додамо, що у Кременчуці опалювальний сезон для соціальної сфери, окрім лікарень, і для побутових споживачів мав розпочатись з 1 листопада. Втім виконавчий комітет у Кременчуці ухвалив рішення про подачу тепла з 29 жовтня.

Нагадаємо, що до медзакладів Кременчука почали подавати тепло з початку жовтня.