Споживач, Україна, Світ

В Україні відсьогодні запрацювали нові правила для мобільних операторів — спам будуть блокувати

Сьогодні, 15:31

 

Мінцифри з подачі мобільних операторів ініціювало внесення змін до Правил надання та отримання телеком-послуг

З 2-го жовтня в Україні набирають чинності зміни до Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Одне з важливих нововведень — телеком-оператори отримали можливість блокувати непродуктивні виклики та номери абонентів, з яких їх роблять. Насамперед це дзвінки, які можна віднести до спаму. Але зникнуть не всі рекламні виклики — частина з них перейде в групу законних комерційних викликів. 

Мінцифри з подачі мобільних операторів ініціювало внесення змін до Правил надання та отримання телеком-послуг, нова редакція яких була затверджена постановою Кабміну від 25 червня 2025 року № 761. Правила вступають у дію з сьогоднішнього дня — 2 жовтня 2025 року.

В оновлених правилах визначено два типи викликів:

Непродуктивні виклики — виклики, що призводять до неефективного використання ресурсів електронної комунікаційної мережі, негативно впливають на якісні показники такої мережі, здійснюються з одного і того самого абонентського номера в напрямку одного або більше номерів незалежно від факту встановлення з’єднання та надання послуг і мають дві або більше (з 8) характеристик та ознак продуктивності, що виписані в правилах.

Комерційні виклики — використання на підставі договору про надання послуг комерційних викликів кінцевим користувачем наданого йому ресурсу нумерації для ініціювання вихідних викликів з метою розповсюдження реклами або автентифікації номера телефону кінцевого користувача, якого викликають.

Відтепер номер спамера можна заблокувати

Як зазначили у пресслужбі Мінцифри, ця постанова надає операторам мобільного зв’язку інструменти для боротьби зі спам-викликами та нав’язливою рекламою. Компанії, які планують дзвонити клієнтам, повинні укласти договір з оператором та використовувати тільки зазначені в ньому номери.

— Якщо ви отримаєте спам-виклик — зможете повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують. Також постачальники зв’язку отримали інструменти для обмеження підозрілих викликів — ще до того, як вони потрапляють до вас, — зазначили в повідомленні Мінцифри.

Що ще змінює постанова уряду

В особистому кабінеті користувача ви зможете вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.

Українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі вони зможуть отримати безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.

Швидкість інтернету обов'язково буде вказуватися в договорі. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а надає менше — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

— Ухвалення постанови — революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого — людина та її права. Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання, — зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що «Київстар» знову підвищує тарифи і пояснювали, що зміниться для абонентів.

Раніше ми повідомляли, що «Київстар», Vodafone та lifecell втрачають абонентів.

Ми також розповідали, що мобільні оператори вже цього року почнуть вимикати 3G мережі.


Автор: Віктор Крук
Теги: мобільні оператори правила спам
