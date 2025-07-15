Україна офіційно приєднується до зони Roam like at home: роумінг в ЄС буде без додаткових витрат

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Україна стала першою країною за межами ЄС і Європейської економічної зони, яка приєдналася до єдиної роумінгової зони Євросоюзу

З 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах Європейського Союзу без додаткових витрат. Дзвінки, SMS, мобільний інтернет — за умовами українського оператора. І навпаки: абоненти з ЄС, подорожуючи в Україну, зберігатимуть свої тарифи. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Уряд України та Рада ЄС ухвалили рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для послуг роумінгу. Це фактично закріплює повноцінне приєднання України до політики Roam like at home — спільної зони роумінгу ЄС.

— Україна стала першою країною за межами ЄС і Європейської економічної зони, яка приєдналася до єдиної роумінгової зони Євросоюзу. Цей унікальний кейс — ще один доказ, що Україна вже є частиною цифрової Європи, — йдеться в повідомленні.

На яких умовах користуватися послугами до кінця цього року

До кінця 2015 року українці продовжать користуватися мобільним зв’язком у ЄС на пільгових умовах, як і раніше. Уряд продовжив дію Спільної заяви операторів про пільговий роумінг до 31 грудня 2025 року.

Наступний крок, який назвала Мінцифри — інтеграція українських та європейських мереж, щоб забезпечити повну сумісність і комфорт для користувачів.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12150, який наближає український телекомунікаційний ринок до європейських стандартів. Це завершальний законодавчий етап на шляху до єдиної роумінгової зони з ЄС.