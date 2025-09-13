Книжки, щоденники і квіти: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
Неллі Топська «Зачарована квітами»
Книга розповідає про життя видатної художниці Катерини Білокур, котра своїми полотнами виспівувала дивовижну красу України. Її доля не скупилася на випробування. Маючи від народження самобутній талант, Катерина була змушена все життя відстоювати своє право малювати, долати непрості обставини та тяжкий побут, терпіти людський осуд і переживати неприйняття рідних. Утім навіть у найскрутніші часи не відмовилася від свого покликання, невтомно працюючи, породжуючи власний, феноменальний квітковий всесвіт.
Мег Шаффер «Гра в бажання»
У дитинстві тепло і любов Люсі дарували лише книжки, особливо серія «Годинниковий острів» Джека Мастерсона. Зараз їй двадцять шість, вона працює в школі і ділиться любов’ю до читання з учнями. Єдине її бажання — стати мамою Крістофера, який залишився сиротою після трагічної загибелі батьків. Однак це нездійсненна мрія.
І тут Мастерсон оголошує, що написав нову книжку. Отримати її зможе лише одна людина — переможець змагань Годинникового острова. Це перемога — їхній єдиний шанс.
Люсі доведеться змагатися з підступними колекціонерами, суперниками й самим Г’юго Різом — ілюстратором книжок Мастерсона.
Метью Макконагі «Зелене світло»
Ця книга кінозірки й оскароносного актора Метью Макконагі очолила книжкові топи ще до свого виходу у світ. У ній він пропонує читачам ознайомитися з уроками які, дало йому життя й переконатися що справа — не в перемозі чи успіху, а в тому як ви сприймаєте ці уроки. Це щоденникові записи Макконагі, які він вів протягом 30 років.
