Книжки, щоденники і квіти: що кременчужанам почитати на вихідних

Мег Шаффер «Гра в бажання»

У дитинстві тепло і любов Люсі дарували лише книжки, особливо серія «Годинниковий острів» Джека Мастерсона. Зараз їй двадцять шість, вона працює в школі і ділиться любов’ю до читання з учнями. Єдине її бажання — стати мамою Крістофера, який залишився сиротою після трагічної загибелі батьків. Однак це нездійсненна мрія.

І тут Мастерсон оголошує, що написав нову книжку. Отримати її зможе лише одна людина — переможець змагань Годинникового острова. Це перемога — їхній єдиний шанс.

Люсі доведеться змагатися з підступними колекціонерами, суперниками й самим Г’юго Різом — ілюстратором книжок Мастерсона.