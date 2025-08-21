На Полтавщині знайшли бивень мамонта — археологи

Вчора, 21:01

Знахідку зробили під час копання глини у Лубенському району біля села Заріг

На Лубенщині, в селі Заріг Оржицької громади, місцева краєзнавиця під час копання глини натрапила на фрагмент бивня мамонта. Про це повідомили у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології.

Знахідку оглянув співробітник Центру Михайло Коваленко. За його словами, бивень лежав близько до поверхні та зазнав ерозії, тож не придатний для музеєфікації. Ймовірно, його принесло льодовиком разом із глиняним лесом.

Це не перший слід мамонтової фауни на Оржиччині. У 2005 році біля Тарасівського цегельного заводу також виявили уламки бивнів та кістки мамонтів. Частину матеріалів передали до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та Оржицького районного краєзнавчого музею.

Археологи наголошують: подібні випадкові знахідки не завжди свідчать про стоянку палеолітичної доби, однак кожна з них може стати кроком до важливого відкриття.

