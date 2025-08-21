ГО "Захист держави"
Культура, Полтавщина

На Полтавщині знайшли бивень мамонта — археологи

Вчора, 21:01 Переглядів: 252

 

Знахідку зробили під час копання глини у Лубенському району біля села Заріг

На Лубенщині, в селі Заріг Оржицької громади, місцева краєзнавиця під час копання глини натрапила на фрагмент бивня мамонта. Про це повідомили у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології.

 

Знахідку оглянув співробітник Центру Михайло Коваленко. За його словами, бивень лежав близько до поверхні та зазнав ерозії, тож не придатний для музеєфікації. Ймовірно, його принесло льодовиком разом із глиняним лесом.

 

Це не перший слід мамонтової фауни на Оржиччині. У 2005 році біля Тарасівського цегельного заводу також виявили уламки бивнів та кістки мамонтів. Частину матеріалів передали до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та Оржицького районного краєзнавчого музею.

 

Археологи наголошують: подібні випадкові знахідки не завжди свідчать про стоянку палеолітичної доби, однак кожна з них може стати кроком до важливого відкриття.

Нагадаємо, торік ми писали про те, що у Кременчуці знайшли докази проживання динозаврів на території України — дослідники знайшли скелет та гніздо з яйцями.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Центр охорони та досліджень пам’яток археології
Теги: археологія мамонт знахідка
