Українцям почали виплачувати кошти за програмою «Національний кешбек» за серпень

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 101 Коментарів: 1

Це рекордна сума за весь час дії державної програми

Українці почали отримувати «Національний кешбек» за серпень. Цього разу сума стала рекордною за весь час роботи програми. Про це повідомив Telegram-канал «Дія».

Загальна сума виплат склала 509 млн грн, а отримають їх понад 3,6 млн українців. Це кошти, які громадяни заробили, купуючи вітчизняні товари - лише за серпень вони витратили на них понад 5 млрд грн.

У «Дії» розповідають, що впродовж 2025 року держава в межах програми підтримки українського бізнесу вже виплатила майже 4 млрд гривень кешбеку.

Зазначимо, Національний кешбек - державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українського виробництва. Після оплати покупки через офіційно зареєстровані сервіси, частину витрачених коштів покупці отримують назад на картку.

У Мінекономіки обіцяють, що після нарахування кешбеку за серпень, українці почнуть отримувати виплати за вересень. Зазначимо, що зазвичай виплати за місяць нараховуються наступного місяця.

Минулої п’ятниці «Кременчуцький Телеграф», з посиланням на Мінекономіки, повідомляв, що виплати учасникам програми «Національний кешбек» за серпень будуть проведені наступного тижня у повному обсязі.

Ми також писали, що виплати «Національного кешбеку» за серпень затримуються і пояснювали причини цього з посиланням на «Дію».

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.