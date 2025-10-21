Верховна Рада внесла зміни до держбюджету України на 2025 рік, збільшивши витрати на оборону

Олена Шуляк
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Гроші, Україна, Світ, Війна

Верховна Рада внесла зміни до держбюджету України на 2025 рік, збільшивши витрати на оборону

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 486

 

Загалом видатки державного бюджету збільшені на 324,7 млрд грн

Верховна Рада сьогодні, 21 жовтня, прийняла за основу і в цілому законопроєкт № 14103 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Законопроєкт підтримали 297 депутатів. Зміни, зокрема, передбачають збільшення видатків державного бюджету на 324,7 млрд грн з метою належного фінансового забезпечення заходів, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави, подолання негативних наслідків, спричинених широкомасштабною збройною агресією РФ проти України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що ухвалене рішення — це послідовна реакція держави на виклики війни та необхідність забезпечення Збройних Сил усім необхідним.

— Ми розуміємо, що ситуація постійно змінюється, а тому збільшення видатків для ефективного опору агресії є вимушеною необхідністю. Уряд за підтримки партнерів має джерела забезпечення додаткових витрат, необхідних для захисників і захисниць України. Держава гарантує їм належне забезпечення — від озброєння й техніки до грошових виплат і соціальної підтримки сімей військових, – зазначив Сергій Марченко.

Він також підкреслив, що частину ресурсів Україна отримає від Європейського Союзу — кошти, забезпечені доходами від знерухомлених російських активів, у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Основні параметри змін

Загальний обсяг додаткових видатків — 324,7 млрд грн, зокрема:

  • 310,5 млрд грн — за загальним фондом, зокрема:
  • 156,1 млрд грн — на грошове забезпечення з нарахуваннями (з них для Міноборони — 155,5 млрд грн);
  • 99,1 млрд грн — на закупівлю озброєння та військової техніки (з них для Міноборони — 90,6 млрд грн);
  • 55,3 млрд грн — інші видатки для забезпечення поточної діяльності сектору безпеки і оборони.
  • 14,3 млрд грн — за спеціальним фондом за рахунок частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, з них:
  • 8,6 млрд грн — для Міністерства оборони України (реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, закупівля озброєння, техніки, обладнання);
  • 4,3 млрд грн — для Адміністрації Держспецзв’язку (закупівля спеціальної техніки та обладнання);
  • 1,4 млрд грн — для інших розпорядників коштів сектору безпеки і оборони (матеріально-технічне забезпечення військових частин).

Джерела покриття додаткових видатків:

  • 294,3 млрд грн (6 млрд євро) — кошти від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • 20 млрд грн — збільшення доходів державного бюджету, зокрема, за рахунок зростання надходжень від ПДФО;
  • 1 млрд грн — скорочення непершочергових видатків за пропозиціями головних розпорядників коштів;
  • 9,5 млрд грн — економія видатків.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми повідомляли, що понад 294 млрд грн міжнародної допомоги направлять на фінансування сектору безпеки і оборони України. 

Ми також писали, що понад 63% видатків державного бюджету цього року йде на оборону — за дев’ять місяців на це витратили 1,78 трлн грн.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт державний бюджет оборона
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх