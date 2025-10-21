Верховна Рада внесла зміни до держбюджету України на 2025 рік, збільшивши витрати на оборону

Верховна Рада сьогодні, 21 жовтня, прийняла за основу і в цілому законопроєкт № 14103 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Законопроєкт підтримали 297 депутатів. Зміни, зокрема, передбачають збільшення видатків державного бюджету на 324,7 млрд грн з метою належного фінансового забезпечення заходів, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави, подолання негативних наслідків, спричинених широкомасштабною збройною агресією РФ проти України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що ухвалене рішення — це послідовна реакція держави на виклики війни та необхідність забезпечення Збройних Сил усім необхідним.

— Ми розуміємо, що ситуація постійно змінюється, а тому збільшення видатків для ефективного опору агресії є вимушеною необхідністю. Уряд за підтримки партнерів має джерела забезпечення додаткових витрат, необхідних для захисників і захисниць України. Держава гарантує їм належне забезпечення — від озброєння й техніки до грошових виплат і соціальної підтримки сімей військових, – зазначив Сергій Марченко.

Він також підкреслив, що частину ресурсів Україна отримає від Європейського Союзу — кошти, забезпечені доходами від знерухомлених російських активів, у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Основні параметри змін

Загальний обсяг додаткових видатків — 324,7 млрд грн, зокрема:

310,5 млрд грн — за загальним фондом, зокрема:

156,1 млрд грн — на грошове забезпечення з нарахуваннями (з них для Міноборони — 155,5 млрд грн);

99,1 млрд грн — на закупівлю озброєння та військової техніки (з них для Міноборони — 90,6 млрд грн);

55,3 млрд грн — інші видатки для забезпечення поточної діяльності сектору безпеки і оборони.

14,3 млрд грн — за спеціальним фондом за рахунок частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, з них:

8,6 млрд грн — для Міністерства оборони України (реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, закупівля озброєння, техніки, обладнання);

4,3 млрд грн — для Адміністрації Держспецзв’язку (закупівля спеціальної техніки та обладнання);

1,4 млрд грн — для інших розпорядників коштів сектору безпеки і оборони (матеріально-технічне забезпечення військових частин).

Джерела покриття додаткових видатків:

294,3 млрд грн (6 млрд євро) — кошти від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

20 млрд грн — збільшення доходів державного бюджету, зокрема, за рахунок зростання надходжень від ПДФО;

1 млрд грн — скорочення непершочергових видатків за пропозиціями головних розпорядників коштів;

9,5 млрд грн — економія видатків.

