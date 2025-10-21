Понад 294 млрд грн міжнародної допомоги спрямують на фінансування Сил оборони України

Сьогодні, 12:01

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти в цілому законопроєкт № 14103 про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Ці зміни до держбюджету додають 324,7 млрд грн на фінансування сектору безпеки і оборони. Про це повідомила Роксолана Підласа.

Розгляд цих змін до державного бюджету-2025 очікується у Верховній Раді сьогодні, 21 жовтня.

Як зазначила Підласа, покрити цю суму планується з кількох джерел:

294,3 млрд грн — міжнародна допомога (це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans, з європейської частки — повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються);

10,4 млрд грн — скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд — очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд — економія на гарантійних зобов’язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів;

20 млрд грн — очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізосіб).

— Закликаю усіх народних депутатів підтримати сьогодні в залі голосування за цей законопроєкт за основу і в цілому, оскільки 1-2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська. Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було, — написала депутатка у Facebook.

У законопроєкті № 14103 пропонується збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн. З них нададуть:

210,9 млрд грн — ЗСУ;

99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;

8,1 млрд грн — Національній гвардії;

4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;

1,3 млрд грн — СБУ;

918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту;

83 млн грн — Державній прикордонній службі;

28,8 млн грн — для ГУР МО;

8 млн грн — СЗР.

Варто зазначити, нещодавно Єврокомісія вперше дозволила фінансувати за рахунок допомоги європейських партнерів зарплати українських військових.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що понад 63% видатків державного бюджету цього року йде на оборону — за дев’ять місяців на це витратили 1,78 трлн грн.