Понад 294 млрд грн міжнародної допомоги спрямують на фінансування Сил оборони України

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти в цілому законопроєкт № 14103 про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.
Ці зміни до держбюджету додають 324,7 млрд грн на фінансування сектору безпеки і оборони. Про це повідомила Роксолана Підласа.
Розгляд цих змін до державного бюджету-2025 очікується у Верховній Раді сьогодні, 21 жовтня.
Як зазначила Підласа, покрити цю суму планується з кількох джерел:
294,3 млрд грн — міжнародна допомога (це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans, з європейської частки — повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються);
10,4 млрд грн — скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд — очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд — економія на гарантійних зобов’язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів;
20 млрд грн — очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізосіб).
У законопроєкті № 14103 пропонується збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн. З них нададуть:
Варто зазначити, нещодавно Єврокомісія вперше дозволила фінансувати за рахунок допомоги європейських партнерів зарплати українських військових.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що понад 63% видатків державного бюджету цього року йде на оборону — за дев’ять місяців на це витратили 1,78 трлн грн.
