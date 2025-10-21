Олена Шуляк
Надзвичайні новини

У Кременчуці на парковці водій збив пенсіонерку й зник: поліція шукає очевидців

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 207

 

Потерпілу із травмами ушпиталили до лікарні

Учора, 20 жовтня, близько 17.25 у Кременчуці на парковці магазину, що на Ігоря Сердюка, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, водій невстановленого легковика здавав назад та збив 85-річну жінку-пішохідку. Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження й була доставлена до лікарні.

 

Після того, як водій збив жінку, він залишив місце події.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Поліція закликає водія з’явитися до правоохоронців для надання пояснень та з'ясування обставин події. Очевидців також просять надати інформацію до Кременчуцького райуправління поліції або зателефонувати за номерами: +38(098)7392630 або 102.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці автомобіль збив 9-річного хлопчика.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Вверх