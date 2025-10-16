У Кременчуці автомобіль збив 9-річного хлопчика

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 332

15 жовтня, близько 17.35, на вулиці Івана Приходька у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Skoda, за кермом якого був 46-річний чоловік, збив 9-річного пішохода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Унаслідок аварії хлопчик отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Слідчі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 15 жовтня у Полтаві внаслідок аварії травмувалися троє людей.