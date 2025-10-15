Сьогодні, 15 жовтня, близько 11.25 у Полтаві сталася дорожньо-трансопртна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що сталася аварія на перехресті вулиці Героїв Праці та провулку Оксамитовий.
Як зазначають у поліції, на дорозі зіткнулися два легковики: Citroen, яким керував 56-річний водій, та Skoda під керуванням 57-річного чоловіка. В результаті аварії постраждали обидва водії, а також 35-річний пасажир Citroen. Усі троє доставлені до лікарні.
Наразі поліція встановлює обставини та причини аварії. Триває слідство.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок аварії на одному з перехресть Кременчука травмувалася пасажирка автомобіля.
