У Полтаві внаслідок аварії травмувалися троє людей — поліція

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 246

Сьогодні, 15 жовтня, близько 11.25 у Полтаві сталася дорожньо-трансопртна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що сталася аварія на перехресті вулиці Героїв Праці та провулку Оксамитовий.

Як зазначають у поліції, на дорозі зіткнулися два легковики: Citroen, яким керував 56-річний водій, та Skoda під керуванням 57-річного чоловіка. В результаті аварії постраждали обидва водії, а також 35-річний пасажир Citroen. Усі троє доставлені до лікарні.

Наразі поліція встановлює обставини та причини аварії. Триває слідство.

