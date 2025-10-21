У Полтаві засудили чоловіка, який чотири рази «мінував» Верховну Раду

34‑річного харків’янина визнали винним у повідомленнях про мінування, через які евакуйовували людей і виїжджали вибухотехніки

У Полтаві суд виніс вирок 34‑річному харків’янину, який неодноразово надсилав у поліцію повідомлення про нібито мінування урядових об’єктів. Про це йдеться у вироку Київського районного суду від 17 жовтня.

У матеріалах справи йдеться, що чоловік чотири рази повідомляв про підготовку вибухів у будівлях Верховної Ради, декількох урядових об’єктах у районі Конча‑Заспа та у Полтавському районному управлінні поліції. Усі виклики виявилися неправдивими, проте через них до місць «замінувань» виїздили поліція, вибухотехніки та рятувальники, під час перевірок евакуйовували людей і витрачалися ресурси служб.

Зловмисник діяв з власного помешкання й користувався кількома телефонами різних операторів. Під час обшуків вибухівки не виявили ні в Полтаві, ні в Києві.

Раніше чоловіка вже судили в Харкові за неправдиві повідомлення про мінування і він отримав умовний термін. Цьогор разу на суді він визнав провину і уклав угоду зі слідством.

Суд врахував невідбуту частину попереднього покарання при визначенні строку та засудив його до 5 років ув’язнення.

