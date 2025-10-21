Понад 63% видатків держбюджету йде на оборону: за дев'ять місяців на це витратили 1,78 трлн грн

Видатки загального фонду державного бюджету у вересні становили 312,6 млрд грн, а загалом за січень-вересень 2025 року — 2,82 трлн грн, що на 20,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомило Міністерство фінансів за даними Державної казначейської служби України.

Зазначається, що видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону за січень — вересень 2025 року становили 1,78 трлн грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у вересні було витрачено 210,8 млрд грн.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

1,13 трлн грн (40,1% від загального обсягу видатків) — на оплату праці з нарахуваннями (Порівняно з 9 місяцями минулого року зросли на 200,8 млрд грн, або на 21,6%);

474,9 млрд грн (16,9% від загального обсягу видатків) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій). З них у вересні — 55,1 млрд грн). Це на 15,3% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

397,3 млрд грн (14,1% від загального обсягу видатків) — на оплату використання товарів і послуг (у вересні — 53,6 млрд грн). Кошти були спрямовані на підтримку ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування. За цією статтею також фінансувалася програма державних гарантій медичного обслуговування населення Національною службою здоров’я України;

347,1 млрд грн (12,3% від загального обсягу видатків) — на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям (у вересні — 33,6 млрд грн). Кошти були спрямовані на придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ та забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

246,3 млрд грн (8,7% від загального обсягу) — на обслуговування державного боргу, з них у вересні — 13 млрд грн;

139,3 млрд грн (4,9% всіх видатків загального фонду) — на трансферти місцевим бюджетам. З них у вересні — 16 млрд грн. Ці витрати зросли порівняно з 9 місяцями минулого року на 6,6%, або на 8,6 млрд грн.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів у жовтні схвалив зміни до державного бюджету, згідно з якими до кінця року на оборону буде спрямовано додатково 324,7 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що за 9 місяців поточного року Полтавщина спрямувала на допомогу українському війську 898 млн грн.

У березні «Кременчуцький Телеграф» писав, на що витратили понад 538 млрд грн з державного бюджету України у січні-лютому 2025 року.

У листопаді минулого року ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2025 рік та що пріоритетом цього бюджету буде оборона. З рекордних видатків наступного року на рівні 3,94 трлн грн видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн.

Ми також писали, що передбачає державний бюджет України на 2025 рік, з посиланням на інформацію міністерства фінансів України, яке надало основні цифри видатків на 2025 рік.

У 2024 році на оборону та безпеку витратили 2,97 трлн із 4,49 трлн грн видатків державного бюджету.