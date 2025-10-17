За 9 місяців поточного року Полтавщина спрямувала на допомогу українському війську 898 млн грн

Протягом січня-вересня 2025 року на підтримку Сил оборони України з місцевих бюджетів Полтавщини спрямували 898,7 млн грн. Із них саме громади скерували 724,9 млн грн. У середньому це близько 5,4% від доходів загального фонду бюджетів територіальних громад області.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Серед тих, хто має найвищі показники дві громади Кременчуцького району — Новогалещинська (21,7%) та Пришибська (19,7%). Ще три громади району витратили на допомогу військовим понад 10% від доходів загального фонду своїх бюджетів. Це Омельницька (11,5%), Кам’янопотоківська (10,4%) та Градизька (10,2%) територіальні громади.

Тож, з 12-ти територіальних громад області, які найбільше допомагають українському війську, спрямовуючи на це понад 10% від доходів загального фонду своїх бюджетів, 5 громад з Кременчуччини.

Щодо Кременчуцької міської територіальної громади, то вона на підтримку Сил оборони України витратила 4,4% від доходів загального фонду свого бюджету. Майже стільки ж Глобинська — 4,3%, а Горішньоплавнівська — лише 2%.

Одна громада в Полтавській області взагалі не допомагала військовим — це Карлівська (0%).

Статистика по всіх громадах Полтавщини нижче в інфографіці.

За 9 місяців цього року з обласного бюджету на підсилення оборонців спрямовано 169,7 млн грн, а із районних бюджетів — 4,1 млн грн.

— Дякуємо кожному, хто сприяє зміцненню нашої обороноздатності. Докладаємо максимум зусиль для її посилення, - написав Володимир Когут.

