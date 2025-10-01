З початку дії програми на «Армію відновлення» спрямовано вже 2,7 млрд грн — Держслужба зайнятості

З 2022 року за програмою «Армія відновлення» видано 308 тисяч направлень на суспільно корисні роботи

Цього року внутрішньо переміщеним особам та тимчасово безробітним видано 92 тисячі направлень в межах проєкту «Армія відновлення». Загалом з початку дії програми надано таку роботу 308 тисяч разів. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

За час дії програми «Армія відновлення» з 2022 року видано 308 тисяч направлень на суспільно корисні роботи та профінансовано їх у розмірі 2,7 млрд грн.

З початку 2025 року видано 92 тисячі таких направлень, за які працівникам сплачено 870 млн грн.

Програма «Армія відновлення» дозволяє залучити безробітних громадян до тимчасових робіт, доки кар’єрні радники шукають для них місця постійного працевлаштування. Широкий перелік такого виду зайнятості варіюється від допомоги постраждалим від бойових дій до відновлення критичної інфраструктури та будівництва оборонних споруд для ЗСУ. При цьому кожна область самостійно визначає спектр необхідної для виконання роботи.

З початку року на Полтавщині видали 8,6 тисячі направлень в «Армію відновлення»

Наразі більшість областей розширюють перелік робіт програми «Армія відновлення». Тепер українці можуть виконувати ще й такі завдання:

юридична та психологічна підтримка сімей військовослужбовців, в т. ч. загиблих і зниклих безвісти;

виготовлення маскувальних сіток та окопних свічок, пошиття адаптивного одягу та спеціальних подушок для поранених, ремонт військової амуніції для ЗСУ;

приготування продуктових наборів для ЗСУ: виготовлення сухпайків та енергетичних батончиків, випічка довготривалого зберігання;

допомога населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру.

— Загалом суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 областях України. Найбільшу популярність такий вид зайнятості має у Харківській, Донецькій, Київській, Чернігівській та Полтавській областях, — зазначають у Держслужбі зайнятості.

Проєкт «Армія відновлення» дає людям роботу, а громадам — підтримку та відбудову. Щоб доєднатися до проєкту, необхідно звернутися до будь-якого центру зайнятості та подати відповідну заявку.

Після цього отримати направлення та приступити до роботи.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що Полтавська область є активним учасником проєкту «Армія відновлення» — на оплату праці робітникам торік виділили майже 30 мільйонів гривень. А протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних