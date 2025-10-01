З початку дії програми на «Армію відновлення» спрямовано вже 2,7 млрд грн — Держслужба зайнятості

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ

З початку дії програми на «Армію відновлення» спрямовано вже 2,7 млрд грн — Держслужба зайнятості

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 103

 

З 2022 року за програмою «Армія відновлення» видано 308 тисяч направлень на суспільно корисні роботи

Цього року внутрішньо переміщеним особам та тимчасово безробітним видано 92 тисячі направлень в межах проєкту «Армія відновлення». Загалом з початку дії програми надано таку роботу 308 тисяч разів. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

За час дії програми «Армія відновлення» з 2022 року видано 308 тисяч направлень на суспільно корисні роботи та профінансовано їх у розмірі 2,7 млрд грн.

З початку 2025 року видано 92 тисячі таких направлень, за які працівникам сплачено 870 млн грн.

Програма «Армія відновлення» дозволяє залучити безробітних громадян до тимчасових робіт, доки кар’єрні радники шукають для них місця постійного працевлаштування. Широкий перелік такого виду зайнятості варіюється від допомоги постраждалим від бойових дій до відновлення критичної інфраструктури та будівництва оборонних споруд для ЗСУ. При цьому кожна область самостійно визначає спектр необхідної для виконання роботи.

З початку року на Полтавщині видали 8,6 тисячі направлень в «Армію відновлення»

Наразі більшість областей розширюють перелік робіт програми «Армія відновлення». Тепер українці можуть виконувати ще й такі завдання:

  • юридична та психологічна підтримка сімей військовослужбовців, в т. ч. загиблих і зниклих безвісти;
  • виготовлення маскувальних сіток та окопних свічок, пошиття адаптивного одягу та спеціальних подушок для поранених, ремонт військової амуніції для ЗСУ;
  • приготування продуктових наборів для ЗСУ: виготовлення сухпайків та енергетичних батончиків, випічка довготривалого зберігання;
  • допомога населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та воєнного характеру.
— Загалом суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 областях України. Найбільшу популярність такий вид зайнятості має у Харківській, Донецькій, Київській, Чернігівській та Полтавській областях, — зазначають у Держслужбі зайнятості.

Проєкт «Армія відновлення» дає людям роботу, а громадам — підтримку та відбудову. Щоб доєднатися до проєкту, необхідно звернутися до будь-якого центру зайнятості та подати відповідну заявку.

Після цього отримати направлення та приступити до роботи.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що Полтавська область є активним учасником проєкту «Армія відновлення» — на оплату праці робітникам торік виділили майже 30 мільйонів гривень. А протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Армія відновлення відбудова направлення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх