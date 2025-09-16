Уряд ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік та передає його на розгляд Верховної Ради

Сьогодні, 08:50 Переглядів: 112

Пріоритет державного бюджету — безпека і оборона. Усі власні надходження та запозичення уряд спрямовує на забезпечення Сил оборони

Учора Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Документ уже передали на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Згідно з проєктом, витрати держбюджету визначено на рівні 4,8 трлн грн, що на 415 млрд більше, ніж цьогоріч.

Доходи прогнозуються на рівні 2,826 трлн грн (+18,8% до 2025 року).

Дефіцит планується знизити до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет державного бюджету — безпека та оборона.

— Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів, — наголосила глава уряду.

Найбільше коштів мають намір спрямувати на сектор оборони — 2,8 трлн грн, або 27,2% ВВП. Це на 168,6 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

З них понад 44 млрд грн передбачено на виробництво української зброї, у тому числі боєприпасів, дронів, ракет, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Збільшення фінансування передбачено і для сфери освіти — 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше, ніж цього року. Передбачено підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами: 30% з 1 січня та 20% з 1 вересня 2026 року. У школах з жовтня наступного року запровадять безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні. Також з 1 вересня 2026 року передбачене підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів.

На охорону здоров’я виділяється 258 млрд грн, що на 38 млрд грн більше ніж цього року. У медицині планується підвищення зарплат лікарям первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч грн, а також запуск програми «Чекап 40+» із фінансуванням у 10 млрд грн. Це нова адресна виплата для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я — у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя. Передбачені й безплатні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб.

На пенсійного забезпечення у держбюджеті передбачено 1 трлн 27 млрд грн, що на 123,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Наступного року передбачена чергова індексація пенсій з 1 березня.

На соціальну сферу у бюджеті передбачається виділити понад 467 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року).

На ветеранську політику — 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року). Зокрема передбачені компенсації на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, утримання фахівців з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів та додатково 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.

На регіони — загальні доходи громад становитимуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн).

На підтримку бізнесу — 41,5 млрд грн. Зокрема, доступні кредити «5-7-9%», забезпечення українців житлом за програмою «єОселя» та інші ініціативи з надання грантів і підтримки українських виробників.

На агропромисловий комплекс — 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року).

На культуру — 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн до 2025 року).

На публічні інвестиції для відновлення та модернізації України — 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).