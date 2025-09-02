Власники елітних авто сплатили до бюджетів Полтавщини 3,8 млн грн податку

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 72

У січні — липні 2025 року власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Полтавщини 3,8 млн грн транспортного податку. Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області.

За словами начальника управління Сергія Левченка, юридичні особи перерахували 2,8 млн грн, фізичні — 1 млн грн.

Вказано, що транспортний податок сплачують власники легкових авто не старших за 5 років, середньоринкова вартість яких перевищує 3 млн грн (у 2025 році). Ставка податку становить 25 тис. грн за кожну автівку.

Нагадаємо, понад 9,6 тисяч мешканців Полтавської області подали декларації про доходи за 2024 рік. Серед них — 1 206 мільйонерів, які задекларували 7,7 млрд грн.