Найчастіше не подають декларації посадовці органів місцевого самоврядування та поліції

НАЗК отримало 9,5 тис. повідомлень про неподання чи несвоєчасне подання декларацій за пів року
Упродовж першого півріччя 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало близько 9,5 тисяч повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування–2024.
За даними відомства, найбільше порушень виявили у:
У НАЗК наголосили, що такі повідомлення надходять від уповноважених підрозділів органів влади, підприємств та установ, які перевіряють подання декларацій їхніми працівниками. Далі агентство вивчає інформацію та вживає заходів для притягнення посадовців до відповідальності.
Відповідальність за порушення:
Окрім цього, рішення суду тягне внесення відомостей про особу до Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
У НАЗК зауважили, що значна кількість таких випадків свідчить про недостатньо ефективну роботу підрозділів, відповідальних за запобігання корупції.
«Кількість випадків можна зменшити, якщо вчасно інформувати працівників — як діючих, так і звільнених — та надавати їм потрібні поради й допомогу», — підкреслили в агентстві.
