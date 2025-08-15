НБУ пропонує оновити Положення про систему BankID: що зміниться

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 151

Національний банк України пропонує оновити Положення про Систему BankID НБУ, аби привести його у відповідність до європейського законодавства та українського Закону «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зміни передбачають впровадження елементів, характерних для схем електронної ідентифікації, що підвищить безпеку, надійність і доступність сервісу. Це також дозволить зареєструвати систему зі середнім або істотним рівнем довіри.

Серед ключових пропозицій:

розширення кола користувачів, зокрема за рахунок фізичних осіб-підприємців;

уточнення вимог до ідентифікації та верифікації користувачів;

запровадження багатофакторної автентифікації;

посилення вимог з інформаційної безпеки;

обов’язковий план дій абонентів-ідентифікаторів на випадок припинення надання послуг;

право закладів освіти публічного права користуватися системою на некомерційних умовах.

Також уточнюються умови договорів між абонентами-ідентифікаторами та користувачами, зокрема — вимоги щодо конфіденційності облікових даних та своєчасного оновлення інформації.

Ознайомитися з проєктом постанови та надати пропозиції можна до 25 серпня 2025 року.

Система BankID НБУ працює з 2015 року і дозволяє громадянам підтверджувати особу онлайн через банки для отримання послуг державних органів та бізнесу.