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Монети номіналом 10 копійок вилучатимуть з обігу через невигідність виготовлення — НБУ

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 2

 

Поступове виведення монет з готівкового обігу планується розпочати з 1 жовтня 2025 року

Національний банк України планує вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Процес може розпочатися з 1 жовтня 2025 року. Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

Також припиниться карбування монет номіналом 10 копійок та поповнення ними готівкового обігу. Проте ці монети й надалі залишатимуться в обігу (до прийняття рішення про їх остаточне вилучення).

За даними НБУ, наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд розмінних монет:

  • 1,4 млрд монет номіналом 50 копійок;
  • 4,1 млрд монет номіналом 10 копійок.

Щороку НБУ має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг.

— Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги, - йдеться в повідомленні НБУ.

Їх поступове вилучення з обігу дозволить скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

За повідомленням НБУ, банки, як і раніше, зможуть приймати монети номіналом 10 копійок від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Тобто, монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися в торгівельній мережі. А якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку (як це було під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).

 

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

Нагадаємо, що після війни Нацбанк планує змінити дизайн 1 та 2-гривневих монет.

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Автор: Віктор Крук
Теги: НБУ монети готівка
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