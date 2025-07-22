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Судитимуть ексреєстраторку, через яку громада Полтавщини втратила комунальне майно на 12 млн грн

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 147

За даними слідства, у 2020 році нерухоме майно, яке належало КП «Полтавапаливо», опинилося у власності приватного підприємства. Під час досудового розслідування ці об’єкти повернули у власність громади

Колишню держреєстраторку однієї із сільрад Полтавського району підозрюють у зловживанні повноваженнями, що призвело до «приватизації» об’єктів комунальної власності на понад 12 мільйонів гривень. Про це повідомили у обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2020 році нерухоме майно, яке належало КП «Полтавапаливо», опинилося у власності приватного підприємства. Під час досудового розслідування ці об’єкти повернули у власність громади.

Жінці інкримінують ч. 3 ст. 365-2 КК України — зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, навесні Верховна Рада України 243 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 12230, який скасовує механізм викупу комунального майна орендарями без аукціону. Йдеться про так звану схему «невід’ємних поліпшень», коли орендар міг придбати об’єкт напряму, якщо доводив, що вклав у нього щонайменше 25% від ринкової вартості.

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Автор: Телеграф Джерело фото: monterloi.kiev.ua
Теги: прокуратура комунальне майно
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