Судитимуть ексреєстраторку, через яку громада Полтавщини втратила комунальне майно на 12 млн грн

За даними слідства, у 2020 році нерухоме майно, яке належало КП «Полтавапаливо», опинилося у власності приватного підприємства. Під час досудового розслідування ці об’єкти повернули у власність громади
Колишню держреєстраторку однієї із сільрад Полтавського району підозрюють у зловживанні повноваженнями, що призвело до «приватизації» об’єктів комунальної власності на понад 12 мільйонів гривень. Про це повідомили у обласній прокуратурі.
За даними слідства, у 2020 році нерухоме майно, яке належало КП «Полтавапаливо», опинилося у власності приватного підприємства. Під час досудового розслідування ці об’єкти повернули у власність громади.
Жінці інкримінують ч. 3 ст. 365-2 КК України — зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо, навесні Верховна Рада України 243 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 12230, який скасовує механізм викупу комунального майна орендарями без аукціону. Йдеться про так звану схему «невід’ємних поліпшень», коли орендар міг придбати об’єкт напряму, якщо доводив, що вклав у нього щонайменше 25% від ринкової вартості.
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