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Надходження до бюджетів громад Полтавщини за перше півріччя зросли на понад 15%

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 91

 

Надходження до обласного бюджету Полтавщини у порівнянні з першим півріччям минулого року зросли на 5,8%

Виконання бюджету Полтавщини за 6 місяців 2025 року перевищує планові та торішні показники. За пів року загальні доходи місцевих бюджетів склали 11,1 млрд грн. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

До загального фонду бюджетів територіальних громад надійшло понад 10,5 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року надходження збільшилися на 15,1%.

До обласного бюджету надійшло 1,7 млрд грн, що на 10,9 млн грн більше планових показників. У порівнянні з першим півріччям минулого року надходження зросли на 5,8%.

— Своєчасне та ефективне наповнення місцевих бюджетів — запорука стабільності й розвитку громад області. Працюємо на результат, — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, у квітні ми писали, що до місцевих бюджетів Полтавщини за перший квартал 2025 року надійшло понад 5 млрд грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА бюджет обласний бюджет
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