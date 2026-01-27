ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота, Полтавщина

На утримання доріг на Полтавщині торік витратили 735 млн грн з державного та обласного бюджетів

Сьогодні, 12:31

 

Завдяки цьому вдалося відремонтували понад 626 тисяч м² доріг місцевого значення

Стан доріг — це не лише питання комфорту, а насамперед питання безпеки та логістики, яка в нинішніх умовах є критично важливою. Про це говорили на нараді в Полтавській ОВА з керівниками профільних служб та представниками територіальних громад, повідомляє пресслужба військової адміністрації.

На нараді зазначили, що не всі територіальні громади мають фінансову спроможність виділяти кошти з власного бюджету та шляхом співфінансування з Агентством місцевих доріг проводити ремонтні роботи. Таким громадам будуть допомагати з обласного бюджету, але вони мають пояснити, чому саме ці ділянки доріг є критичними — через логістику, соціальні маршрути чи безпеку.

— Підтримка з обласного бюджету буде спрямована лише туди, де громада готова до партнерства та може обґрунтувати критичну необхідність робіт. Наша мета — раціонально використати кожну гривню, аби гарантувати жителям Полтавщини безпечне пересування дорогами області, — зазначив очільник Аолтавської ОВА Віталій Дяківнич.

На нараді заслухали начальника патрульної поліції Полтавщини Сергія Варави, якій вказав на ділянки з найбільшою кількістю ДТП. Першочерговий ямковий ремонт планують робити саме там, де стан дорожнього покриття загрожує життю людей.

Віталій Дяківнич зазначив, що торік область змогла забезпечити стабільний проїзд ключовими шляхами області. На утримання автодоріг загального користування місцевого значення в регіоні з державного та обласного бюджетів було використано 735,1 млн грн. Завдяки цьому вдалося відремонтували 626,6 тис. м² асфальтобетонного покриття. Виконано ремонт автошляхів за логістичними маршрутами:

  • Миргород — Хорол,
  • Нові Санжари — Нехвороща,
  • Н-12 — Мала Рублівка — Рунівщина — М-03,
  • Білопілля — Терни — Липова Долина — Гадяч,
  • Н-08 — Чорнобай — Хрестителеве — Оржиця — Лубни,
  • об’їзна дорога м. Лохвиці,
  • Велика Рублівка — Чутове.

Цього року на Полтавщині розробляють орієнтовні плани ремонту автомобільних доріг місцевого значення, виходячи з реальних фінансових можливостей. Наразі окремі тергромади вже ухвалили рішення щодо спрямування на ці роботи 34,1 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Полтавська обласна рада просить уряд виділити 200 млн грн на ремонт місцевих доріг.

Раніше ми повідомляли, що цьогоріч із бюджету Кременчука на ремонт доріг планують спрямувати понад 186 млн грн.

Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА ремонт доріг державний бюджет
Коментарі: 1

zzzzzz:
zzzzzz:
Сьогодні, 13:11

Кременчук- манжелія з 2018 ремонтують.....балаболи розпильщики бюджету


0 0

