Коли краще сіяти розсаду: посівний календар на лютий

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 653

Лютий для садівників і городників — перехідний місяць між зимовим спокоєм і активною підготовкою до нового сезону

Основні роботи ще не стосуються відкритого ґрунту, однак саме зараз закладається майбутній урожай. Це час, коли проводять перші посіви на розсаду, доглядають за тепличними культурами, перевіряють стан саду та планують весняні роботи.

Сприятливими для роботи з рослинами у лютому 2026 року вважаються 1-5, 8-10, 15-20, 22-25 лютого.

У ці дні можна безпечно сіяти, пересаджувати та підживлювати культури, особливо ті, що вирощуються в теплицях або кімнатних умовах.

Це також вдалий період для підготовки ґрунту, замочування насіння та формування плану весняних посадок.

Овочі та зелень

Цибуля на зелень, часник — 1-5, 8-10 лютого (у контейнерах або теплиці);

Салат, шпинат, кріп, петрушка — 15-20, 22-25 лютого;

Редис — 8-10 або 22-25 лютого (у теплиці);

Мікрозелень (рукола, гірчиця, горох) — 1-5 та 15-20 лютого.

Розсада овочів

Перець солодкий і гострий — 15-20 лютого;

Баклажани — 15-20 лютого;

Томати для теплиць — 22-25 лютого;

Селера коренева — 1-5 лютого.

Квіти та декоративні рослини

Однорічні квіти (петунія, лобелія, бегонія) — 8-10, 15-20 лютого;

Багаторічні квіти з тривалим періодом розвитку — 1-5 або 22-25 лютого;

Кімнатні рослини — 8-10 та 22-25 лютого (пересадка, живцювання).

Несприятливими для будь-яких посівних і пересадкових робіт у лютому 2026 року є 11-13 та 26-28 лютого.

У ці дні не рекомендується сіяти та пересаджувати рослини. Краще зосередитися на допоміжних справах: перевірити запаси насіння, очистити й продезінфікувати інструменти, оглянути плодові дерева, оновити укриття або зайнятися плануванням майбутнього сезону.