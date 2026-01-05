Полтавська облрада просить уряд виділити 200 млн грн на ремонт місцевих доріг

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 133

Торік на дороги спрямували понад 430 мільйонів гривень із обласного та місцевих бюджетів

Депутати Полтавської обласної ради звертатимуться до Прем’єр-міністра України з проханням виділити додаткові 200 мільйонів гривень з державного бюджету на ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області. Про це стало відомо із проєкту рішення обласної ради, опублікованого на сайті.

У зверненні депутати наголошують, що стан місцевих доріг на Полтавщині є критичним і потребує додаткового фінансування для забезпечення належного та безпечного проїзду.

У документі зазначено, що у 2025 році з обласного бюджету на утримання та ремонт місцевих доріг виділили 155,9 мільйонів гривень, а ще близько 283,7 мільйонів гривень залучили коштом 41 територіальної громади. Попри це, такого фінансування недостатньо, щоб привести дороги у проїзний стан.

Депутати підкреслюють, що місцеві дороги сполучають громади з лікарнями, закладами освіти, об’єктами критичної інфраструктури, а також мають важливе значення для перевезення військових і гуманітарних вантажів.

У зверненні також йдеться, що перелік доріг, які потребують ремонту, погоджений з Міністерством оборони України, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством фінансів і Міністерством економіки. Загальна протяжність ділянок, включених до переліку, становить майже 500 кілометрів, а орієнтовний обсяг необхідного фінансування — 200 мільйонів гривень.

Звернення планують направити на адресу Прем’єр-міністра України для подальшого розгляду та ухвалення рішення щодо можливого фінансування.

Нагадаємо, цьогоріч із бюджету Кременчука на ремонт доріг планують спрямувати понад 186 мільйонів гривень.