В Україні хочуть запровадити автоматичне стягнення податкового боргу

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Гроші, Україна, Світ

В Україні хочуть запровадити автоматичне стягнення податкового боргу

Вчора, 21:01 Переглядів: 207

 Система працюватиме через електронні платежі НБУ та дозволить списувати кошти з рахунків боржників

Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів для громадян у застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба ДПС.

За словами в.о. голови ДПС Лесі Карнаух, новий сервіс дозволить громадянам перевіряти в «Дії» свої об’єкти оподаткування — нерухомість, землю, автомобілі, бачити нарахування і борг, а також сплачувати податки онлайн.

Ще одна новація — автоматичне стягнення податкового боргу. Замість паперових платіжних інструкцій запрацює електронна система, яка взаємодіятиме з Казначейством та надавачами платіжних послуг. Це дозволить у примусовому порядку списувати кошти з рахунків боржників у автоматичному режимі через систему електронних платежів НБУ.

Також у ДПС повідомили:

  • на порталі вже працює дашборд «Моніторинг податкових надходжень», який показує динаміку платежів і виконання плану;
  • тестується система Е-аудит (SAF-Т файл), запуск якої заплановано на 2026 рік;
  • очікується запуск системи Е-акциз після ухвалення законодавчих змін;
  • у Києві та регіонах відкрили 20 офісів податкових консультантів, де вже надали понад 5,1 тис. консультацій.

Нагадаємо, що з жовтня в Україні діють нові правила оподаткування ПДВ.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Інтерфакс-Україна
Теги: податки борги Дія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх