В Україні хочуть запровадити автоматичне стягнення податкового боргу

Вчора, 21:01

Система працюватиме через електронні платежі НБУ та дозволить списувати кошти з рахунків боржників

Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів для громадян у застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба ДПС.

За словами в.о. голови ДПС Лесі Карнаух, новий сервіс дозволить громадянам перевіряти в «Дії» свої об’єкти оподаткування — нерухомість, землю, автомобілі, бачити нарахування і борг, а також сплачувати податки онлайн.

Ще одна новація — автоматичне стягнення податкового боргу. Замість паперових платіжних інструкцій запрацює електронна система, яка взаємодіятиме з Казначейством та надавачами платіжних послуг. Це дозволить у примусовому порядку списувати кошти з рахунків боржників у автоматичному режимі через систему електронних платежів НБУ.

Також у ДПС повідомили:

на порталі вже працює дашборд «Моніторинг податкових надходжень», який показує динаміку платежів і виконання плану;

тестується система Е-аудит (SAF-Т файл), запуск якої заплановано на 2026 рік;

(SAF-Т файл), запуск якої заплановано на 2026 рік; очікується запуск системи Е-акциз після ухвалення законодавчих змін;

після ухвалення законодавчих змін; у Києві та регіонах відкрили 20 офісів податкових консультантів, де вже надали понад 5,1 тис. консультацій.

Нагадаємо, що з жовтня в Україні діють нові правила оподаткування ПДВ.