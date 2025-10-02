В Україні хочуть запровадити автоматичне стягнення податкового боргу

Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів для громадян у застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба ДПС.
За словами в.о. голови ДПС Лесі Карнаух, новий сервіс дозволить громадянам перевіряти в «Дії» свої об’єкти оподаткування — нерухомість, землю, автомобілі, бачити нарахування і борг, а також сплачувати податки онлайн.
Ще одна новація — автоматичне стягнення податкового боргу. Замість паперових платіжних інструкцій запрацює електронна система, яка взаємодіятиме з Казначейством та надавачами платіжних послуг. Це дозволить у примусовому порядку списувати кошти з рахунків боржників у автоматичному режимі через систему електронних платежів НБУ.
Нагадаємо, що з жовтня в Україні діють нові правила оподаткування ПДВ.
