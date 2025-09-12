З 1 жовтня в Україні діятимуть нові правила оподаткування ПДВ

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 116

Податкова служба роз’яснила, що зміниться для бізнесу та водокористувачів

З 1 жовтня 2025 року набувають чинності зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів у зв’язку з ухваленням закону «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення». Про це повідомила Державна податкова служба.

До 1 січня 2028 року продовжено застосування касового методу з ПДВ для операцій із постачання:

електроенергії,

вугілля та продуктів його збагачення,

централізованого водопостачання та водовідведення.

Окрім цього, запроваджується нова податкова пільга з ПДВ: звільнення від оподаткування при безоплатній передачі меліоративних систем у державній або комунальній власності організаціям водокористувачів.

Ця пільга тимчасова — вона діятиме до вступу України в ЄС. При її застосуванні податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються.

Організація водокористувачів — це неприбуткова юрособа, створена власниками чи користувачами сільськогосподарських земель для обслуговування та експлуатації меліоративних систем.

Нагадаємо, що з 8 серпня в Україні набув чинності закон про інтегрований контроль промзабруднення.