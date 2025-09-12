З 1 жовтня в Україні діятимуть нові правила оподаткування ПДВ

З 1 жовтня 2025 року набувають чинності зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів у зв’язку з ухваленням закону «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення». Про це повідомила Державна податкова служба.
До 1 січня 2028 року продовжено застосування касового методу з ПДВ для операцій із постачання:
Окрім цього, запроваджується нова податкова пільга з ПДВ: звільнення від оподаткування при безоплатній передачі меліоративних систем у державній або комунальній власності організаціям водокористувачів.
Ця пільга тимчасова — вона діятиме до вступу України в ЄС. При її застосуванні податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються.
Нагадаємо, що з 8 серпня в Україні набув чинності закон про інтегрований контроль промзабруднення.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.