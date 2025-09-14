Аграрії Полтавщини продовжують посівну озимих культур та розпочали збір кукурудзи

Полтавщина продовжує збирати пізні сільськогосподарські культури. Аграрії області розпочали збір кукурудзи. Уже намолотили 57,8 тис. тонн, середня урожайність — 53 ц/га. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Аграрії Полтавщини наразі намолотили:
Крім того, в області триває посівна озимих культур. Вже посіяли 21,2 тис. га пшениці і тритикале, а також 0,1 тис. га жита і 15,6 тис. га ріпаку.
Нагадаємо, 10 серпня ми писали, що на Полтавщині зібрали понад 1,6 млн тонн ранніх зернових і зернобобових.
