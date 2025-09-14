Олена Шуляк
Бізнес/Робота, Полтавщина

Аграрії Полтавщини продовжують посівну озимих культур та розпочали збір кукурудзи

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 141

 

Середня урожайність кукурудзи – 53 ц/га

Полтавщина продовжує збирати пізні сільськогосподарські культури. Аграрії області розпочали збір кукурудзи. Уже намолотили 57,8 тис. тонн, середня урожайність — 53 ц/га. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Аграрії Полтавщини наразі намолотили:

  • 279,7 тис. тонн соняшника;
  • 147 тис. тонн сої;
  • 4,2 тис. тонн проса;
  • 0,45 тис. тонн гречки.

Крім того, в області триває посівна озимих культур. Вже посіяли 21,2 тис. га пшениці і тритикале, а також 0,1 тис. га жита і 15,6 тис. га ріпаку.

— Вдячні нашим аграріям за сумлінну працю на результат. Агросфера Полтавщини в надійних руках, - зазначив Володимир Когут.

Нагадаємо, 10 серпня ми писали, що на Полтавщині зібрали понад 1,6 млн тонн ранніх зернових і зернобобових.

Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА зернові кукурудза Полтавщина аграрії
