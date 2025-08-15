Лісівники Полтавщини продовжують передавати деревину на потреби фронту

Упродовж липня-серпня військовим передали стільки ж деревини, як і за переше півріччя

Лісівники Полтавщини та сусідньої Харківщини за липень-серпень 2025 року відвантажили для потреб армії стільки ж деревини, скільки за все перше півріччя, утричі збільшивши темпи постачання. Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

За попередніми даними, упродовж останнх пів року надлісництва передали військовим близько 3 тис. м³ деревини, а за рік — понад 6 тис. м³.

Це переважно круглі лісоматеріали з сосни звичайної, які використовують для зведення бліндажів та інших фортифікаційних споруд. Також лісівники забезпечують підрозділи дровами для опалення, відправляючи їх на Харківський та Донецький напрямки.

Усі поставки виконуються вчасно та без затримок.

— Розуміємо, що деревина потрібна для оборони країни, тому заготівлю, навантаження та відправлення організовуємо чітко, — зазначають у філії.

У пресслужбі також додали, що від початку повномасштабного вторгнення лісництва Полтавщини та Харківщини передали для фронту понад 34 тис. м³ деревини.