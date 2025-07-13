Лісівники Полтавщини радять купувати дрова влітку: які ціни

Жителям Полтавщини рекомендують завчасно подбати про заготівлю дров на опалювальний сезон. У філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» повідомляють: зараз — найкращий час для закупівлі паливної деревини.
З початку року у лісництвах Полтавської області вже реалізовано 147,6 тис. м³ дров, а на залишку — ще понад 45,6 тис. м³.
Ціни на дрова для населення:
Ціни вказано без доставки та навантаження.
Для оформлення покупки потрібно звернутися до найближчого лісництва з паспортом та ідентифікаційним кодом і здійснити передоплату.
Контакти деяких надлісництв:
Нагадаємо, що «Кременчукводоканал» планує придбати 1400 м³ деревини за 4,6 млн гривень.
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