Лісівники Полтавщини радять купувати дрова влітку: які ціни

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 118

Жителям Полтавщини рекомендують завчасно подбати про заготівлю дров на опалювальний сезон. У філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» повідомляють: зараз — найкращий час для закупівлі паливної деревини.

З початку року у лісництвах Полтавської області вже реалізовано 147,6 тис. м³ дров, а на залишку — ще понад 45,6 тис. м³.

Ціни на дрова для населення:

І група (твердолистяні породи) — 1272 грн/м³

II група (сосна, вільха) — 834 грн/м³

III група (м’яколистяні) — 684 грн/м³

Ціни вказано без доставки та навантаження.

Для оформлення покупки потрібно звернутися до найближчого лісництва з паспортом та ідентифікаційним кодом і здійснити передоплату.

Контакти деяких надлісництв:

Гадяцьке — 099 953 3804

Миргородське — 066 634 3799

Полтавське — 066 205 2112.

Нагадаємо, що «Кременчукводоканал» планує придбати 1400 м³ деревини за 4,6 млн гривень.