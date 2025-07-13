Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Полтавщина

Лісівники Полтавщини радять купувати дрова влітку: які ціни

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 118

«Слобожанський лісовий офіс» реалізував понад 147 тис. м³ дров

Жителям Полтавщини рекомендують завчасно подбати про заготівлю дров на опалювальний сезон. У філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» повідомляють: зараз — найкращий час для закупівлі паливної деревини.

З початку року у лісництвах Полтавської області вже реалізовано 147,6 тис. м³ дров, а на залишку — ще понад 45,6 тис. м³.

Ціни на дрова для населення:

  • І група (твердолистяні породи) — 1272 грн/м³
  • II група (сосна, вільха) — 834 грн/м³
  • III група (м’яколистяні) — 684 грн/м³

Ціни вказано без доставки та навантаження.

Для оформлення покупки потрібно звернутися до найближчого лісництва з паспортом та ідентифікаційним кодом і здійснити передоплату.

Контакти деяких надлісництв:

  • Гадяцьке — 099 953 3804
  • Миргородське — 066 634 3799
  • Полтавське — 066 205 2112.

Нагадаємо, що «Кременчукводоканал» планує придбати 1400 м³ деревини за 4,6 млн гривень.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: дрова Ліси України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх