На Полтавщині зібрали вже понад 1,5 мільйони тонн нового врожаю

Станом на 2 серпня аграрії Полтавщини зібрали 1 млн 519 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових культур нового врожаю. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Найбільше намолотили:
Також зібрали 22,6 тисячі тонн ріпаку. Середня врожайність — 44,1 ц/га.
Нагадаємо, 27 липня ми повідомляли, що на Полтавщині зібрали перший мільйон тонн врожаю зернових та зернобобових.
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