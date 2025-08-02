На Полтавщині зібрали вже понад 1,5 мільйони тонн нового врожаю

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Станом на 2 серпня аграрії Полтавщини зібрали 1 млн 519 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових культур нового врожаю. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Найбільше намолотили:

пшениці — 1 млн 148 тисяч тонн;

ячменю — 330,6 тисячі тонн;

гороху — 32,4 тисячі тонн.

Також зібрали 22,6 тисячі тонн ріпаку. Середня врожайність — 44,1 ц/га.

— Вдячний нашим аграріям. Їхня самовіддана праця — основа економічної стійкості та добробуту області й країни, — написав Володимир Когут у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 27 липня ми повідомляли, що на Полтавщині зібрали перший мільйон тонн врожаю зернових та зернобобових.