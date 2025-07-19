На Полтавщині аграрії зібрали понад 877 тисяч тонн зернових

Станом на середину липня аграрії Полтавщини вже зібрали понад 877 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
За його словами, на сьогодні середня урожайність у цьому році становить 41 центнер з гектара.
Зокрема, аграріям вже вдалося зібрати:
Нагадаємо, торік Полтавська область була серед лідерів по збору зернових.
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