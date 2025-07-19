На Полтавщині аграрії зібрали понад 877 тисяч тонн зернових

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 349

Нині жнива в області у самому розпалі

Станом на середину липня аграрії Полтавщини вже зібрали понад 877 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, на сьогодні середня урожайність у цьому році становить 41 центнер з гектара.

Зокрема, аграріям вже вдалося зібрати:

607,3 тис. тонн пшениці;

242,8 тис. тонн ячменю;

26 тис. тонн гороху;

1,4 тис. тонн жита;

200 тонн вівса;

5,5 тис. тонн ріпаку.

Нагадаємо, торік Полтавська область була серед лідерів по збору зернових.