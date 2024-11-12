Полтавська ОВА скасувала статус критично важливих для 16 підприємств області — вони втратили можливість бронювання

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 884

Відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 31 жовтня, 16 підприємств Полтавщини втратили статус критично важливих. Це рішення означає, що ці підприємства більше не можуть бронювати своїх працівників від мобілізації. Статус було скасовано через невідповідність критеріям критичної важливості для економіки, життєзабезпечення населення та потреб ЗСУ.

До переліку підприємств, яким скасували статус критично важливих, входять:

ТОВ «Вест-Експрес»,

ТОВ «Ендейвер»,

ТОВ «Лист-Ручки»,

ТОВ «Біохімпром»,

КП «Комунсервіс» Заводської міської ради,

ПП «Крячківка-Агро-Плюс»,

ТОВ «Пасіпол»,

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод»,

ТОВ «Леляківське»,

ТОВ «Полтавський завод кварцевого скла»,

ПП «Полтавський ливарномеханічний завод»,

ТОВ «ТАС Полтаввагон»,

ТОВ «Асфальтобетонний завод»,

ПП «Інверт»,

ТОВ «Будсантехпроект»,

КП «Перинатальний центр II рівня Полтавської міської ради».

Станом на жовтень у Полтавській області понад 400 підприємств мали статус критично важливих, а загалом в Україні — 19 730 підприємств. Майже половину з них (близько9500) були визначені критичними регіонами, а решта — профільними міністерствами.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» 23 жовтня писав, що Кабмін ухвалив постанову щодо проведення повторної перевірки підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від призову на військову службу під час мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1204 від 22 жовтня 2024 року, яка вносить зміни до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

У постанові уряду визначено, що орган, який схвалив рішення про визначення підприємства, установи, організації «критично важливими» у разі потреби проводить перевірку відповідності цим критеріям. За результатами цієї перевірки ухвалюється рішення про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, або про невідповідність, після чого скасовує їх статус «критично важливих»,

Ми також писали, що Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що Кабмін призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року. Це фактично призупинило бронювання працівників до цієї дати.

Раніше ми писали, що Кабмін вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку, оновивши «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг».

Згідно з постановою від 1 жовтня 2024 року № 1125, державні органи та підприємства можуть отримати відмову в бронюванні співробітника, якщо інформації про нього немає у Реєстрі військовозобов’язаних, або ж військово-облікові дані не актуалізовані.

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що Кабінет міністрів України змінив процедуру отримання статусу критично важливого підприємства для отримання права на бронювання працівників. Зокрема, розширили перелік претендентів на отримання такого статусу. Про це йдеться у постанові Кабміну № 988 від 16 серпня 2024 року, якою внесені зміни до постанови Кабміну від 27 січня 2023 року № 76.