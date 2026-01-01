ГО "Захист держави"
Полтавщина

Мешканку Полтави засудили за поширення інформації про мобілізаційні заходи

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 287

 

Жінка систематично поширювала в Telegram-чатах дані про роботу ТЦК та поліції

29 грудня 2025 року Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо мешканки Полтави, яку визнано винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це на своїй сторінці пише Полтавський обласний ТЦК та СП.

Як встановив суд, в період з грудня 2024 по липень 2025 року обвинувачена систематично публікувала в загальнодоступних Telegram-чатах інформацію про місця перебування спільних мобільних груп ТЦК та поліції, зокрема блокпости й проведення мобілізаційних заходів у Полтаві. Такі дії, за висновком суду, були спрямовані на попередження військовозобов’язаних та створення умов для ухилення від військового обліку і призову, що завдавало шкоди обороноздатності держави.

Дії жінки кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Між прокурором та обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

За вироком суду їй призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак звільнено від його відбування з випробувальним строком на один рік. Також суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію мобільного телефону, який використовувався як знаряддя злочину, та поклав на засуджену обов’язки, передбачені законодавством про пробацію, зокрема заборону виїзду за межі України без відповідного дозволу.

Нагадаємо, що минулого місяця у Полтаві судили чоловіка, який торгував фіктивними довідками для відстрочки від мобілізації.


Автор: Катерина Животовська
Теги: суд вирок суду ТЦК та СП Полтава
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

