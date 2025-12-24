У Полтаві судили чоловіка, який торгував фіктивними довідками для відстрочки від мобілізації

У Полтаві судили чоловіка, який організував схему продажу фіктивних довідок про інвалідність для ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду від 17 грудня.

За матеріалами справи, не пізніше лютого 2025 року чоловік організував схему оформлення «відстрочок» для військовозобов’язаних за гроші. Зокрема, 24 лютого 2025 року в полтавській кав’ярні він запропонував знайомому за 4 тисячі доларів «зробити» лікарський висновок про потребу в постійному догляді за матір’ю — як підставу для відстрочки. Згодом отримав від нього копії документів і 1000 доларів авансу, а 2 травня повідомив про «готовність» відстрочки та взяв ще 3000 доларів.

Пізніше, як зазгачено в обвинувальному акті, чоловік запропонував знайти й інших охочих уникнути мобілізації. У липні 2025-го він озвучив нову «послугу» — довідки про встановлення I або II групи інвалідності близьким родичам (як підставу для відстрочки), а наприкінці серпня отримав документи та гроші (1000 доларів, потім ще 500 доларів). 24 вересня він передав довідку про відстрочку іншій особі та взяв ще 2500 доларів. Загалом у фабулі вироку йдеться про 8 тисяч доларів.

Суд також зазначив, що чоловік діяв за попередньою змовою з невстановленими особами, які, за матеріалами провадження, виготовляли підроблені документи (висновки та довідки із неправдивими відомостями).

Обвинувачений визнав свою вину повністю. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням — з іспитовим строком 2 роки. До цього чоловік перебував під вартою, проте після винесення вироку його звільнили із зали суду.

У вироку також зазначено, що 1500 доларів (як речовий доказ) суд постановив спрямувати на потреби 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка, а частину вилучених коштів повернути Управлінню СБУ в Полтавській області.

