ГО "Захист держави"
Книги, творчість і підтримка: у Кременчуці відбулася благодійна програма для дітей
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

У Полтаві судили чоловіка, який торгував фіктивними довідками для відстрочки від мобілізації

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 128

 

Чоловіка визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ та підробці документів

У Полтаві судили чоловіка, який організував схему продажу фіктивних довідок про інвалідність для ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду від 17 грудня.

За матеріалами справи, не пізніше лютого 2025 року чоловік організував схему оформлення «відстрочок» для військовозобов’язаних за гроші. Зокрема, 24 лютого 2025 року в полтавській кав’ярні він запропонував знайомому за 4 тисячі доларів «зробити» лікарський висновок про потребу в постійному догляді за матір’ю — як підставу для відстрочки. Згодом отримав від нього копії документів і 1000 доларів авансу, а 2 травня повідомив про «готовність» відстрочки та взяв ще 3000 доларів.

Пізніше, як зазгачено в обвинувальному акті, чоловік запропонував знайти й інших охочих уникнути мобілізації. У липні 2025-го він озвучив нову «послугу» — довідки про встановлення I або II групи інвалідності близьким родичам (як підставу для відстрочки), а наприкінці серпня отримав документи та гроші (1000 доларів, потім ще 500 доларів). 24 вересня він передав довідку про відстрочку іншій особі та взяв ще 2500 доларів. Загалом у фабулі вироку йдеться про 8 тисяч доларів.

Суд також зазначив, що чоловік діяв за попередньою змовою з невстановленими особами, які, за матеріалами провадження, виготовляли підроблені документи (висновки та довідки із неправдивими відомостями).

Обвинувачений визнав свою вину повністю. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням — з іспитовим строком 2 роки. До цього чоловік перебував під вартою, проте після винесення вироку його звільнили із зали суду.

У вироку також зазначено, що 1500 доларів (як речовий доказ) суд постановив спрямувати на потреби 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка, а частину вилучених коштів повернути Управлінню СБУ в Полтавській області.

Нагадаємо, днями у Полтаві викрили чергову схему продажу груп інвалідності: в одержанні хабаря підозрюють посередника.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду довідка про інвалідність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх