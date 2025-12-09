На Полтавщині діють аварійні відключення

9 грудня о 7.57 НЕК «Укренерго» надало команду застосувати аварійні відключення на Полтавщині в об’ємі п’яти черг. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
ГАВ вводять, коли навантаження на енергосистему перевищує можливості генерації або передачі електроенергії. Тривалість та послідовність відключень залежать від балансу в енергосистемі.
У разі змін або скасування ГАВ енергетики поінформують окремо.
Нагадаємо, «Полтаваобленерго» повідомила графік погодинних відключень електроенергії на 9 грудня.
