Як на Полтавщині працює залізниця попри обстріли енергомереж

У регіоні рух забезпечують під електротягою, проте у разі потреби передбачено резервну дизельну тягу

Рух потягів через Полтавщину залишається стабільним. Усі маршрути збережено, включно з Інтерсіті+ Київ — Харків та Харків — Київ. Поїзди прибувають за розкладом, повідомляють в «Укрзалізниці» 9 листопада.

У регіоні рух забезпечують під електротягою, проте у разі потреби передбачено резервну дизельну тягу.

— На Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині всі маршрути збережено. Єдині обмеження стосуються ділянок Лозова — Варварівка та Синельникове-1 — Павлоград-1, — зазначили в компанії.

В «Укрзалізниці» вкотре закликали українців стежити за достовірними оновленнями лише на офіційних сторінках перевізника.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. Як повідомляли у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді.

Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів. У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.