Президент України вручив ордени «Золота Зірка» родинам двох полеглих Героїв України з Полтавщини

Рідні двох полеглий на війні військовослужбовців, який посмертно присвоїли звання Героїв України, отримали ордени «Золота Зірка» від Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського ОТЦК та СП.

Старший солдат Алексан Амірджанян народився 17 серпня 1989 року, останні роки жив у Глобиному на Кременчуччині. До війни працював далекобійником за кордоном. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та 27 лютого 2022 року став до лав 107-ї реактивної артилерійської бригади.

Після загибелі брата перевівся до 5-ї окремої штурмової Київської бригади, де виконував бойові завдання на Донеччині. Під час одного зі штурмів Алексан організував евакуацію пораненого побратима, а сам залишився на позиції та продовжив тримати оборону. В іншому бою, попри поранення, прикривав відхід групи, врятувавши двох воїнів.

13 серпня 2023 року командир відділення охорони старший солдат Амірджанян героїчно загинув у бою поблизу села Кліщіївка.

Звання Героя України присвоїли захисникові цьогоріч у серпні.

Молодший сержант Євген Мазко народився 29 серпня 1983 року та проживав у селі Розсошенці Полтавського району. Добровільно став до лав Збройних сил України й із червня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині, знищивши понад 40 окупантів.

24 вересня 2024 року поблизу Міньківки загін із 11 ворожих мотоциклістів намагався прорвати українську оборону. Євген Мазко відкрив вогонь під час їхнього наближення, знищив першого нападника, а після поранення продовжив стримувати штурм у ближньому бою. Протягом двох годин він утримував позицію, доки отримані поранення не виявилися несумісними з життям.

