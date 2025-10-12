Рідним загиблого захисника з Миргорода Віталія Шевченка вручили орден «Золота Зірка»

Президент України Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» родині загиблого Героя України, молодшого сержанта Віталія Шевченка з Миргорода. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.
Віталій Шевченко народився 9 серпня 1991 року в Миргороді. Навчався у школі №1 імені Панаса Мирного, де його згадують як життєрадісного та працьовитого хлопця. Після школи опанував професію водія-електрика у Миргородському ПТУ №44, а досвід танкіста здобув під час строкової служби у ЗСУ.
З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Віталій добровільно прийшов до ТЦК і вступив до лав територіальної оборони. Згодом служив у складі 148-го батальйону 116-ї окремої бригади ТрО, виконував бойові завдання під Соледаром та Авдіївкою, обіймаючи посаду командира стрілецького відділення.
Під час боїв він проявив неабияку мужність — після поранення командира взводу взяв керування на себе, дві доби утримував позицію під численними атаками, врятував побратимів з-під завалів бліндажа.
Воїн загинув 12 квітня 2023 року під час мінометного обстрілу біля Тоненького й Водяного, попередивши побратимів про ворожу засідку.
У Героя залишилися мати, дружина, донька та брат.
За життя Віталій був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), а у Миргороді на його честь перейменували вулицю та присвоїли звання Почесного громадянина громади.
Указом Президента України №118/2025 від 21 лютого Віталію Шевченку присвоєно звання Герой України (посмертно).
