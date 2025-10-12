ГО "Захист держави"
Полтавщина, Війна

Рідним загиблого захисника з Миргорода Віталія Шевченка вручили орден «Золота Зірка»

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 125

 Воїн загинув під Авдіївкою у квітні 2023 року

Президент України Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» родині загиблого Героя України, молодшого сержанта Віталія Шевченка з Миргорода. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

Віталій Шевченко народився 9 серпня 1991 року в Миргороді. Навчався у школі №1 імені Панаса Мирного, де його згадують як життєрадісного та працьовитого хлопця. Після школи опанував професію водія-електрика у Миргородському ПТУ №44, а досвід танкіста здобув під час строкової служби у ЗСУ.

З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Віталій добровільно прийшов до ТЦК і вступив до лав територіальної оборони. Згодом служив у складі 148-го батальйону 116-ї окремої бригади ТрО, виконував бойові завдання під Соледаром та Авдіївкою, обіймаючи посаду командира стрілецького відділення.

Під час боїв він проявив неабияку мужність — після поранення командира взводу взяв керування на себе, дві доби утримував позицію під численними атаками, врятував побратимів з-під завалів бліндажа.

Воїн загинув 12 квітня 2023 року під час мінометного обстрілу біля Тоненького й Водяного, попередивши побратимів про ворожу засідку.

У Героя залишилися мати, дружина, донька та брат.

 

За життя Віталій був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), а у Миргороді на його честь перейменували вулицю та присвоїли звання Почесного громадянина громади.

Указом Президента України №118/2025 від 21 лютого Віталію Шевченку присвоєно звання Герой України (посмертно).

Нагадаємо, що у серпні президент вручив «Золоту Зірку» Герою України з Полтавщини Івану Козіну.

Автор: Руслана Горгола
