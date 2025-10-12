У Кременчуці через аварії кілька районів залишилися без води

12 жовтня у Кременчуці через аварійні ситуації на мережах тимчасово відключили воду в кількох районах міста. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал».
Орієнтовний час завершення аварійних робіт — до 18.00 сьогодні, 12 жовтня.
Після відновлення централізованого водопостачання комунальники попереджають про можливе тимчасове підвищення каламутності або забарвленості води.
Нагадаємо, що також сьогодні в місті діють планові знеструмлення, пов'язані з ремонтними роботами.
