У Кременчуці через аварії кілька районів залишилися без води

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 215

12 жовтня у Кременчуці через аварійні ситуації на мережах тимчасово відключили воду в кількох районах міста. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал».

З 9.16 без води — проспект Свободи, будинок 5.

З 10.53 припинено подачу води на провулку Солдатському (будинки від №1 до №123/4).

З 10.59 — на проїзді Миколи Руденка (будинки №2/20–11/19).

Орієнтовний час завершення аварійних робіт — до 18.00 сьогодні, 12 жовтня.

Після відновлення централізованого водопостачання комунальники попереджають про можливе тимчасове підвищення каламутності або забарвленості води.

Нагадаємо, що також сьогодні в місті діють планові знеструмлення, пов'язані з ремонтними роботами.