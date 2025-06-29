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Полеглому воїну з Полтавщини Алексану Амірджаняну присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 187

 

Старший солдат загинув на Донеччині 13 серпня 2023 року 

Президент України Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» воїну з Полтавщини Алексану Амірджаняну. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Алексан Амірджанян став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював у багатьох гарячих точках, зокрема на Бахмутському напрямку. Старший солдат загинув 13 серпня 2023 року внаслідок вибухової травми у Кліщіївці на Донеччині. У нього залишилася 6-річна донька.

— Вічна памʼять тим, хто віддав своє життя, обороняючи рідну землю. Слава Україні! Героям Слава! — написав Володимир Когут.

Президент посмертно надав звання Героя України полковнику з Кременчука Віктору Поливяному

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 28 червня, у День Конституції України, передав рідним полеглого Героя України, полковника Віктора Поливяного з Кременчука державну нагороду — орден «Золота Зірка». Нагороду отримала дружина Віктора Ірина Василівна, яка тримала на руках маленького сина. Віктор Поливяний народився 19 березня 1982 року у Кременчуці. Він очолював 160 зенітну ракетну бригаду повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ з вересня 2019 року по березень 2024 року.

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Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский Герой України посмертно нагородження
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