На Полтавщині обмежили споживання електроенергії

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 225

У разі перевищення лімітів споживання НЕК «Укренерго» може застосувати додаткові обмеження

Сьогодні на Полтавщині, з 7.00 до 22.00, енергетики застосували графік обмеження потужності (ГОП) для підприємств. В області також діють аварійні відключення. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго»

Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури після російських обстрілів.

Як повідомили в обленерго, графік обмеження потужності охопить п’ять черг підприємств. Керівників підприємств, установ та організацій закликають забезпечити дотримання встановленої норми розвантаження відповідно до погодженого графіка ГОП на 2025–2026 роки.

У разі перевищення лімітів споживання НЕК «Укренерго» може застосувати додаткові обмеження.

Енергетики просять керівників підприємств бути відповідальними та допомогти стабілізувати енергосистему України. Подібні обмеження вже вводили минулої зими, коли через масовані обстріли енергетичної інфраструктури зростала потреба у балансуванні енергосистеми.

Нагадаємо, 16 жовтня в області також діяли обмеження споживання електроенергії.