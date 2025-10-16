На Полтавщині 16 жовтня запровадять додаткові обмеження електроспоживання

16 жовтня, з 16.00 до 24.00, на території Полтавської області діятиме графік обмеження потужності (ГОП) для підприємств у п’ять черг. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Обмеження вводять через дефіцит потужності в енергосистемі України, спричинений російськими обстрілами критичної інфраструктури, йдеться у повідомленні. Керівників підприємств, установ та організацій закликали дотримуватися погодженого графіка споживання електроенергії, аби допомогти стабілізувати енергосистему.
В обленерго попереджають, що у разі перевищення встановлених лімітів НЕК «Укренерго» може застосувати аварійні або погодинні відключення електроенергії.
Нагадаємо, вранці 16 жовтня на Полтавщині застосували графік аварійного відключення світла.
