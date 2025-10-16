Сьогодні, 16 жовтня, із 9.07 на Полтавщині застосували графік аварійного відключення світла. Про це йдеться на сайті «Полтаваобленерго».
Наразі знеструмлюють 2 черги споживачів.
Відомо, що причиною запровадження графіку є наслідки російських атак на об'єкти енергетики.
Відновлення електропостачання у звичному режимі буде після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго».
