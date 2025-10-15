На Полтавщині знову застосували графік аварійних відключень електроенергії

На Полтавщині застосували графік аварійного відключення світла (ГАВ). Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Відомо, що розпорядження про аварійні відключення надійшло від національної енергокомпанії «Укренерго» 18.00. Отримана команда на застосування 2-х черг графіка аварійних відключень.

Причиною запровадження графіку є наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

Нагадаємо, графік аварійного відключення світла застосовувався в області сьогодні вранці та учора, з 9.07 до 12.22.