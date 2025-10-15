На Полтавщині застосували графік аварійних відключень світла (доповнено)

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 325

На Полтавщині застосували графік аварійного відключення світла (ГАВ). Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Відомо, що розпорядження про аварійні відключення надійшло від національної енергокомпанії «Укренерго» о 7.34. Отримана команда на застосування 3-х черг графіка аварійних відключень.

Причиною запровадження графіку є наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

Нагадаємо, графік аварійного відключення світла застосовували в області і учора, з 9.07 до 12.22 та увечері з 17.29.

Доповнено:

За повідомленням «Полтаваобленерго» 0 9.13 ГАВ скасовано.