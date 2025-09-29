Полковник Сергій Пометун офіційно приступив до виконання обов’язків начальника Полтавського обласного ТЦК та СП

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 93

Раніше він обіймав посаду заступника начальника Донецького обласного ТЦК та СП

Полковник Сергій Пометун приступив до виконання обов’язків начальника Полтавського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили на офіційній сторінці ТЦК у Facebook.

Його попередня посада — заступник начальника Донецького обласного ТЦК та СП.

— Тож він добре знає особливості і проблеми функціонування ТЦК — як у напрямку комплектування, так і стосовно соціальної підтримки, — зазначили у повідомленні.

Сергій Миколайович Пометун закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище у 1996 році. Після випуску був призначений командиром механізованої, а пізніше — танкової роти. Військову службу проходив на різних посадах. Повномасштабне російське вторгнення зустрів у Маріуполі — на той час він був начальником Маріупольського районного ТЦК та СП. Далі проходив службу у складі ОТУ «Луганськ».

— Своїми основними завданнями на посаді вважає збереження життя та здоров’я особового складу, недопущення корупційних діянь та комплектування Сил оборони України особовим складом — як шляхом призову під час мобілізації, так і завдяки рекрутинговим заходам, — додали в повідомленні та привітали нового начальника від імені колективу закладу.

На Полтавщині призначили нового очільника обласного ТЦК та СП — ним став полковник Сергій Пометун

Нагадаємо, ми ще 19 вересня з посиланням на обласне видання «Зміст» написали про те, що на Полтавщині призначили нового очільника обласного ТЦК та СП.

Полковника Сергія Пометуна призначили на посаду наказом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 8-го вересня.

Полковник Пометун змінив на посаді начальника Полтавського ОТЦК полковника Олексія Трофіменка — той очолював структуру упродовж двох років, із жовтня 2023-го.