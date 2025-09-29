Полковник Сергій Пометун офіційно приступив до виконання обов’язків начальника Полтавського обласного ТЦК та СП

Полковник Сергій Пометун приступив до виконання обов’язків начальника Полтавського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили на офіційній сторінці ТЦК у Facebook.
Його попередня посада — заступник начальника Донецького обласного ТЦК та СП.
Сергій Миколайович Пометун закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище у 1996 році. Після випуску був призначений командиром механізованої, а пізніше — танкової роти. Військову службу проходив на різних посадах. Повномасштабне російське вторгнення зустрів у Маріуполі — на той час він був начальником Маріупольського районного ТЦК та СП. Далі проходив службу у складі ОТУ «Луганськ».
Полковника Сергія Пометуна призначили на посаду наказом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 8-го вересня.
Полковника Сергія Пометуна призначили на посаду наказом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 8-го вересня.
Полковник Пометун змінив на посаді начальника Полтавського ОТЦК полковника Олексія Трофіменка — той очолював структуру упродовж двох років, із жовтня 2023-го.
