На Полтавщині чоловік змінив по батькові Фаритович на по матері Людмилович

Понад дві сотні людей в області змінили ім’я з початку року

В Україні змінити ім’я — цілком законна процедура, і зробити це можна з 14 років. Якщо підлітку від 14 до 16 років — потрібна згода обох батьків (або одного з них у визначених законом випадках). А після досягнення 16-річчя дозвіл не потрібний — достатньо лише особистого рішення. Про це повідомило Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Обмеження стосуються людей, щодо яких відкрите кримінальне провадження, є непогашена судимість, чи подано запит про розшук. Також відмовлять, якщо при подачі документів надано неправдиві дані.

Поняття «Ім’я» в Україні охоплює три складові: прізвище, власне ім’я та по батькові. Особа, досягнувши 16-річного віку, вправі на власний розсуд змінювати будь-яку із його частин. Наприклад, Артем може стати Миколою, а Віталійович – Сергійовичем.

За 8 місяців у Східному регіоні юстиції видали 838 свідоцтв про зміну імені. На Полтавщині таких випадків було 242. Серед цікавих прикладів — зміну по батькові «Фаритович» на «Людмилович» (за материнською лінією).

Для порівняння: на Харківщині видали 344 свідоцтва, на Чернігівщині — 140, на Сумщині — 97, а на Донеччині — лише 15.

У Мін’юсті нагадують: кількість змін імені законом не обмежена, а під час воєнного стану послугу можна отримати у будь-якому відділі ДРАЦС незалежно від місця проживання.

Нагадаємо, до кінця року у «Дії» має з’явитися можливість змінювати прізвище онлайн.